Белый дом заявил о готовности США к диалогу с Россией по спорным темам

Власти США готовы к диалогу с Россией по спорным вопросам. Но пока нет ясности с форматом проведения таких переговоров, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

«У меня нет новостей в том, что касается формата», — процитировал Псаки «Интерфакс».

Представитель Белого дома отметила, что в прошлом США использовали разные форматы для подобных контактов не только с Россией, но и с СССР. Она добавила, что некоторые из разработанных форматов можно было бы применить и сейчас.

«Российский список [претензий к США] не является сюрпризом. Он не меняется уже несколько месяцев, а то — и несколько лет», — заявила Псаки.

По ее словам, Россия имеет право озвучивать подобные претензии. При этом у США тоже есть такая возможность. В качестве примера представитель Белого дома привела обеспокоенность США на счет присутствия российских войск рядом с украинской границей.

Также Псаки подчеркнула, что любые темы должны обсуждаться с теми сторонами, которых касаются поднятые вопросы. Это значит, что Украину нельзя обсуждать без представителей этой страны.