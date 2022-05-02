Белый дом заявил, что военная помощь Украине не мешает США защитить себя

США способны защитить себя, отправка военной помощи Украине никак не влияет на обороноспособность страны. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Ее слова привело РИА «Новости».

«Мы смогли отправить оборудование со складов США, в том числе Javelin, без влияния на военную готовность США», — сказала Псаки.

Она также добавила, что у США, по информации Пентагона, есть «все, что нужно, чтобы защитить себя». По словам Псаки, Штаты в настоящее время готовятся к тому, чтобы заместить отправленное оборудование, в том числе для союзников.

Ранее в пресс-службе Пентагона сообщили, что ВСУ получили почти все гаубицы, которые США выделили в рамках поддержки украинской армии. Речь идет о 70 из 90 артиллерийских орудий.

Также в минобороны США показали на видео поставляемые на Украину бронетранспортеры М113. Всего США планируют поставить ВСУ около 200 таких машин. Эти бронетранспортеры американская армия использует в качестве на вспомогательной техники.