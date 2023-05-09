09 мая 2023, 21:23
Белый дом заявил, что США победили фашизм во Второй мировой войне
Представитель Белого дома Жан-Пьер заявила, что США победили фашизм во Второй мировой
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга заявила, что Вторая мировая война завершилась победой США над фашизмом. Ее слова привело РИА «Новости».
«На этой неделе отмечается годовщина завершения Второй мировой войны в Европе и победы США и союзнических сил над фашизмом на континенте», — сказала официальный представитель Белого дома.
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В преддверии празднования Дня Победы в США произошел всплеск русофобии, сообщил ранее посол России в США Анатолий Антонов. Он отметил, что американские власти не только не препятствуют стиранию всего, что связано с Россией, но и сами любыми способами стараются раздуть истерию.
Президент Словакии Зузана Чапутова в преддверии праздника напомнила, что территорию страны и Восточной Европы во время Второй мировой войны освободила советская Красная армия.
День Победы в 2023 году стал по-настоящему международным праздником. Это в очередной раз доказало, что память о Победе во Второй мировой войне остается жить даже спустя десятилетия.
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