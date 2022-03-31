Белый дом заявил, что США избегают прямой конфронтации с Россией

Президент США Джо Байден не будет принимать решений, которые бы привели к прямому конфликту с Россией. Об этом сообщила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

На брифинге она подчеркнула, что Байден многократно заявлял, что не ищет прямого конфликта между Соединенными Штатами и РФ.

«Он не будет принимать решений, которые бы привели к таковому», — отметила Бедингфилд. Ее слова привело РИА «Новости».

В ходе брифинга ей также был задан вопрос о возможности передачи Украине истребителей. Объем оборонной помощи со стороны США и так беспрецедентен, подчеркнула Бедингфилд. По ее словам, Киеву передаются те единицы оборудования, которые считают наиболее необходимыми в Пентагоне.

Военные корабли США ранее покинули Черное море из-за событий на Украине. О сроках возвращения судов ВМС страны решение еще не принято. Такой шаг официальный представитель Пентагона Джон Кирби назвал благоразумным. Так, по его словам, США дали всем понять, что не заинтересованы в том, чтобы провоцировать конфликт тем или иным решением о размещении сил.