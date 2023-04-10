Мир 10 апреля 2023, 22:36 Белый дом заявил, что не знает о купировании утечки секретных материалов Пентагоном Кирби: у Белого дома нет данных о купировании Пентагоном утечки секретных сведений РИА «Новости»

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В американской администрации признались, что пока не знают, удалось ли Пентагону купировать утечку секретных данных. Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, слова которого привел ТАСС.

Советник президента США отметил, что Белый дом не в курсе, возможна ли публикация еще каких-то данных подобного рода.

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«Мы не знаем. Правда, не знаем», — сказал он.

Кирби добавил, что Джо Байдена известили об утечке секретных материалов Пентагона на минувшей неделе.

Речь идет о сведениях, касающихся контрнаступления ВСУ, которые утекли в Сеть. В частности, в документах указывали численность украинских войск, необходимые действия и прочее.

СМИ сообщили, что факт утечки вызвал панику в руководстве Пентагона. И даже назвали его самым серьезным нарушением со стороны масштабного слива документов, осуществленного командой WikiLeaks в 2013 году.

Минюст США начал расследование дела об утечке секретных документов. Сейчас идет поиск источника и определения масштаба последствий произошедшего для хода боевых действий.