Мир 04 января 2024, 02:02 Белый дом заявил, что не увидел готовности России к переговорам Кирби: США не видят готовности России к переговорам по украинскому конфликту РИА «Новости»

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Власти США не видят готовности России к мирным переговорам по украинскому конфликту. Такое заявление сделал координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Цитату привело РИА «Новости».

«Были сообщения СМИ о том, что господин [президент России Владимир] Путин внезапно готов к переговорам, он точно не ведет себя так, как человек, готовый к переговорам», — заявил Кирби.

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Чиновник сообщил, что у американской администрации больше нет финансовой возможности оказывать военную поддержку Киеву и призвал конгрессменов согласовать выделение средств на новые пакеты помощи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в нежелании вести переговоры. При этом российские власти неоднократно говорили о готовности решить конфликт при помощи переговоров, в то время как на Украине их законодательно запретили.

В конце декабря советник офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не пойдет на мирные переговоры с Россией, а выдвинет ей ультиматум.