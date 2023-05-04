Мир 04 мая 2023, 15:47 Белый дом заявил, что не поддерживает Украину в нанесении ударов по России Представитель Белого дома Жан-Пьер: США против нанесения Украиной ударов по России Викимедиа

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Администрация США никогда не поддерживала киевский режим в вопросе возможного нанесения ударов по территории России. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщил ТАСС.

Так она прокомментировала попытку Украины ударить с помощью беспилотников по Кремлю.

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«С самого начала этого конфликта Соединенные Штаты, безусловно, не поощряют, не предоставляют возможности и не позволяют Украине наносить удары за пределами своих границ. Мы очень четко заявили об этом», — подчеркнула Жан-Пьер.

Она не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть заявления украинских властей о якобы планируемом наступлении РФ. По ее словам, не стоит забегать вперед.

Два беспилотника в ночь на 3 мая атаковали Кремль. В результате этого незначительные повреждения получили два медных листа на куполе Сенатского дворца. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вскоре их заменят. Он добавил, что главы государства в момент ЧП не было в Кремле.