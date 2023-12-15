Мир 15 декабря 2023, 03:10 Белый дом заявил, что дни военного лидера ХАМАС в секторе Газа «сочтены» Белый дом: дни лидера ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа «сочтены» Pixabay

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Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что дни военного лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара сочтены. Слова американского чиновника привело РИА «Новости».

«Я думаю, что можно с уверенность говорить, что дни Яхьи Синвара, как военного лидера ХАМАС, сочтены. Я также думаю, что неважно, сколько времени это займет… Правосудие свершится», — заявил чиновник.

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Представитель администрации США напомнил, что на руках Синвара кровь американцев. При нападении ХАМАС на Израиль погибли 38 граждан США, еще несколько остаются в плену в секторе Газа.

Лидер ХАМАС Яхья Синвар сбежал из северной части Газы в начале боевых действий, спрятавшись в составе гуманитарного конвоя, написали в израильской газете 10 декабря. Источник издания заявил, что глава ХАМАС направился на юг Газы и сейчас прячется в одном из туннелей под городом.