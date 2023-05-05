05 мая 2023, 07:51
Белый дом заявил, что дефолт в США выгоден России и Китаю
Представитель Белого дома Янг: РФ и Китай извлекут выгоду из дефолта в США
Дефолт в США, если его объявят, будет выгоден России и Китаю, уверена глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг. Об этом написала газета The Washington Post.
«Такие страны, как Китай и Россия извлекут выгоду из „хаоса“, который возникнет, если Соединенные Штаты объявят дефолт по своему долгу», — считает Янг.
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По ее мнению, обе страны найдут в этом доказательство неэффективности демократии.
Ранее Минфин США сообщил, что вскоре окажется не в состоянии обслуживать американский госдолг. Мнения о том, наступит ли дефолт на этот раз, разнятся. Экономист Александр Дудчак, с которым пообщелся «360», уверен, что США просто «проголосуют за увеличение потолка». Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев также убежден, что дефолта не случится, — поскольку это будет означать банкротство Соединенных Штатов. А кандидат экономических наук Михаил Беляев не исключил возможность дефолта в обозримом будущем.
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