Мир 12 декабря 2022, 05:25 Белый дом увидел риски для нацбезопасности из-за освобождения Бута Белый дом: США видят риски для нацбезопасности из-за освобождения Бута Pxhere

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США видят риски национальной безопасности, если освобожденный россиянин Виктор Бут решит «вернуться к прежней работе», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Его слова привел ТАСС.

Как отметил Кирби, при таком развитии событий Штаты готовы сделать все возможное для привлечения Бута к ответственности, добавив, что у россиянина имеется выбор.

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«У Бута есть выбор. Если он выберет вернуться на прежнюю линию работы, то мы сделаем все возможное, чтобы привлечь его к ответственности», — сказал представитель Белого дома.

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Несмотря на «существующий риск» для американской национальной безопасности, власти США сочли его «управляемым» и согласились не освобождение Бута, пояснил Кирби.

Осужденный в США россиянин Виктор Бут вернулся в Россию. Его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая отбывала наказание в РФ за контрабанду наркотиков. Обмен прошел в аэропорту Абу-Даби. Бут провел в американской тюрьме 15 лет. В опубликованном на сайте Минюста США указе главы Белого дома Джо Байдена сказано, что россиянину навсегда запретили возвращаться на американскую территорию.