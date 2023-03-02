Мир 02 марта 2023, 01:53 Белый дом усмотрел в TikTok опасность со стороны Китая Карин Жан-Пьер: сеть TikTok могут использовать для сбора сведений об американцах РИА «Новости»

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Белый дом считает, что TikTok могут использовать для сбора сведений об американцах. Но пока Вашингтон не разъясняет, может ли президент Джо Байден ввести запрет на использование соцсети в стране. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ее слова привел ТАСС.

«У нас есть опасения относительно этого. Они касаются сбора информации об американцах и потенциального риска для национальной безопасности», — сообщила Жан-Пьер в ходе брифинга.

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Она добавила, что власти Китая могут предпринимать попытки сбора данных об американцах через TikTok. И поэтому у администрации США «есть опасения» относительно использования данного приложения. Жан-Пьер добавила, что сами сотрудники Белого дома не пользуются китайской соцсетью.

Ранее Еврокомиссия потребовала от своих сотрудников удалить приложение TikTok со служебных телефонов, а также с личных устройств, у которых есть доступ к конфиденциальной информации. Европейские власти пошли на этот шаг из соображений безопасности, чтобы предотвратить утечку секретных данных.