02 марта 2023, 01:53
Белый дом усмотрел в TikTok опасность со стороны Китая
Карин Жан-Пьер: сеть TikTok могут использовать для сбора сведений об американцах
Белый дом считает, что TikTok могут использовать для сбора сведений об американцах. Но пока Вашингтон не разъясняет, может ли президент Джо Байден ввести запрет на использование соцсети в стране. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ее слова привел ТАСС.
«У нас есть опасения относительно этого. Они касаются сбора информации об американцах и потенциального риска для национальной безопасности», — сообщила Жан-Пьер в ходе брифинга.
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Она добавила, что власти Китая могут предпринимать попытки сбора данных об американцах через TikTok. И поэтому у администрации США «есть опасения» относительно использования данного приложения. Жан-Пьер добавила, что сами сотрудники Белого дома не пользуются китайской соцсетью.
Ранее Еврокомиссия потребовала от своих сотрудников удалить приложение TikTok со служебных телефонов, а также с личных устройств, у которых есть доступ к конфиденциальной информации. Европейские власти пошли на этот шаг из соображений безопасности, чтобы предотвратить утечку секретных данных.
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