Белый дом ушел от ответа на вопрос о секретных переговорах России и США | 360°

Мир 08 ноября 2022, 08:31 Белый дом ушел от ответа на вопрос о секретных переговорах России и США Белый дом отказался комментировать секретные переговоры США и России Википедия

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отреагировала на сообщения о якобы секретных переговорах, которые ведут между собой Соединенные Штаты и Россия. Она заявила, что «люди много что утверждают». Об этом написало РИА «Новости».

«Люди много что говорят об обсуждениях, которые Соединенные Штаты ведут или не ведут», — сказала Жан-Пьер.

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Она добавила, что США обсуждают вопросы, которые их беспокоят, но при этом не затрагивают конфликт на Украине.

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«Наши обсуждения фокусируются только на сокращении рисков в отношениях между США и Россией», — отметила она.

Ранее американская газета The Wall Street Journal написала, что советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан в последние месяцы конфиденциально ведет переговоры с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым, а также секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

Позже Саливан все же подтвердил факт таких переговоров. По его словам, Штаты действительно шли на контакт с Россией для снижения рисков применения ядерного оружия.