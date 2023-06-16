Мир 16 июня 2023, 17:41 Белый дом уличили в злоупотреблении доверием американцев Путин: у США великая экономика, но Белый дом злоупотребляет доверием жителей страны Unsplash

Читать 360tv в

Соединенные Штаты — обладатели великой экономики. Но Белый дом всячески злоупотребляет доверием своего народа, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

Он напомнил, что США — одна из ведущих экономических держав. Несмотря на то что сейчас она по паритету покупательной способности уступает китайской, все равно остается обладателем великой экономики. По словам президента, этот статус — заслуга талантливого американского народа.

Реклама

«Просто сегодняшнее политическое руководство злоупотребляет доверием американцев, доверием американского народа», — констатировал российский лидер.

Белый дом преследует «сиюминутные конъюнктурные политические цели», тем самым подрывая свое могущество, в том числе в сфере мировых финансов, подчеркнул Путин.

Глава государства коснулся и темы санкций. Все ограничения, как отметил он, не помешали развитию России. От них же пострадали сами зачинщики санкций.