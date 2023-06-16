16 июня 2023, 17:41
Белый дом уличили в злоупотреблении доверием американцев
Путин: у США великая экономика, но Белый дом злоупотребляет доверием жителей страны
Соединенные Штаты — обладатели великой экономики. Но Белый дом всячески злоупотребляет доверием своего народа, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
Он напомнил, что США — одна из ведущих экономических держав. Несмотря на то что сейчас она по паритету покупательной способности уступает китайской, все равно остается обладателем великой экономики. По словам президента, этот статус — заслуга талантливого американского народа.
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«Просто сегодняшнее политическое руководство злоупотребляет доверием американцев, доверием американского народа», — констатировал российский лидер.
Белый дом преследует «сиюминутные конъюнктурные политические цели», тем самым подрывая свое могущество, в том числе в сфере мировых финансов, подчеркнул Путин.
Глава государства коснулся и темы санкций. Все ограничения, как отметил он, не помешали развитию России. От них же пострадали сами зачинщики санкций.
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