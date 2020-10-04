Белый дом уличили в неумелом монтаже видео с кашлем Трампа

Продолжительность ролика — четыре минуты. Приблизительно на первой минуте и пятой секунде Трамп, предположительно, слегка икнул. На кадрах видно, как плечи президента несколько приподнялись, после на видео слышен шум.

Некоторые пользователи Сети уверены, что таким образом президент просто подавлял кашель или икоту. Другие же предполагают, что Белый дом подкорректировал видео.

Специалисты в программном обеспечении для редактирования заявляют, что обработка прошла в Adobe Premiere с помощью инструмента morph cut. Он часто используется для устранения нежелательных пауз или заиканий.

Ведущий подкаста Wine Therapy Крис Эванс написал в Twitter: «Трамп кашлянул здесь после слова therapeutics („терапия“ — перевод), и оно было отредактировано с помощью функции morph cut в @AdobePremiereCC».

Автор статей для журнала Atlantic и журнала Forbes Кристофер Орр солидарен с его анализом.

«Здесь явно был монтаж. Трудно представить себе какое-либо другое объяснение, кроме убеждения американской общественности, что он здоровее, чем есть на самом деле», — сказал он.

Некоторых интернет-пользователей удивило, почему Белый дом якобы пытается скрыть даже кашель, если это один из самых распространенных симптомов COVID-19.

В четырехминутном видео Трамп рассказывает, что у него и его супруги Мелании все отлично. По его словам, жена «действительно очень хорошо справляется».

Утром 2 октября у Трампа, заразившегося коронавирусом, резко снизился уровень насыщения крови кислородом, наблюдалась высокая температура. Однако позже глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил, что у американского лидера уже спала температура, а уровень сатурации находится в норме.