Мир 30 августа 2023, 23:50 Белый дом указал на постепенный прогресс ВСУ в контрнаступлении Кирби: Украина постепенно достигает прогресса в контрнаступлении Pxhere

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Вооруженные силы Украины достигают постепенного прогресса в контрнаступлении. На это указал представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге, сообщило РИА «Новости».

«Конфликт продолжается, украинцы все еще осуществляют постепенный прогресс в своем контрнаступлении», — подчеркнул Кирби.

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Соединенные Штаты продолжат поставлять киевскому режиму вооружение, добавил Кирби.

Обозреватель Defense News Дэниел Депетрис заявил, что американское разведывательное управление уже усомнилось в способности украинской армии пробить российские оборонительные рубежи в зоне проведения специальной военной операции.

В статье Financial Times отметили, что западные кураторы уже признали провал ВСУ в контрнаступлении. После этого украинские союзники начали искать способы для подготовки украинских боевиков в тяжелых условиях.