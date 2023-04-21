Мир 21 апреля 2023, 07:53 Белый дом уговаривал Зеленского оставить Артемовск, но тот отказался WP: власти США предложили Украине оставить Артемовск из-за возможного окружения войск РИА «Новости»

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Рассекреченные документы Пентагона показали, что власти США в январе предупреждали Украину о риске окружения армии в Артемовске и предлагали оставить город. Однако киевский режим их не послушал, сообщила газета The Washington Post.

Среди выложенных в Discord бумаг нашли январский документ с пометкой «совершенно секретно», в котором американские специалисты проанализировали обстановку в Артемовске. По их словам, с ноября российская армия пошла в наступление, которое поставило под угрозу способность Вооруженных сил Украины удерживать город. США посоветовали в течение месяца отступить из-за риска попасть в окружение. Однако киевский режим не обратил внимания на это предупреждение.

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Президент Украины Владимир Зеленский приказал удерживать Артемовск. Украинский командир Павел Палиса сказал, что никогда не знал о предупреждении американцев. По его словам, благодаря сочетанию классической тактики городского боя, передовой разведки дронами и подавлению сигнала GPS город удалось удерживать дольше, чем предположили в США. Когда российские войска вошли в Артемовск, командир отвел свои подразделения в жилые кварталы и приказал использовать дома как противотанковые позиции.

Российские силы заняли почти весь Артемовск, украинские подразделения сосредоточились в западных кварталах. Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что освободили около 90% его территории.