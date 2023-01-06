Мир 06 января 2023, 22:05 Белый дом связал новый пакет военной помощи Украине с характером боевых действий в Донбассе Белый дом: пакет военной помощи Украине связан с характером боевых действий в Донбассе YouTube

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Очередной американский пакет военной помощи для Украины напрямую связан с текущим характером боевых действий в Донбасе. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова привел ТАСС.

Пентагон оказывает помощь Украине по нескольким критериям, отметил Кирби на регулярном брифинге. В частности учитываются текущие потребности Киева, способность США удовлетворить эти потребности и то, как в ближайшей перспективе будут выглядеть боевые действия.

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«Вы знаете, что в последние недели мы все были очень сосредоточены на том, что происходит вокруг Херсона. <…> Но боевые действия на востоке, особенно в районе Донбасса, были особенно жестокими в последние недели», — отметил Кирби.

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Он также добавил, что условия ландшафта на Донбассе «хорошо подходят» для использования БМП Bradley.

«Так что это (новый пакет военной помощи — примеч. ред.) в значительной степени связано с боевыми действиями, которые мы сейчас видим, и которые ожидаем увидеть в течение зимних месяцев», — сказал Кирби.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила о выделении со стороны США нового пакета военной помощи Киеву. Его общая сумма составила три миллиарда долларов.