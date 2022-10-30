Белый дом сравнил приостановку зерновой сделки с оружием | 360°

Мир 30 октября 2022, 00:01 Белый дом сравнил приостановку зерновой сделки с оружием Белый дом: приостановка зерновой сделки является использованием продовольствия как оружия Unsplash

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Россия использует продовольствие в качестве оружия, принимая решение о приостановлении зерновой сделки. Об этом заявил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, написало агентство France-Presse.

«[Приостановка участия в сделке является] предлогом для того, чтобы использовать продовольствие в качестве оружия», — сказал Уотсон.

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По его словам, такой шаг скажется на мировых ценах на продовольствие, а также решение ударит по нуждающимся странам. Приостановка зерновой сделки ухудшает ситуацию с гуманитарным кризисом и продовольственной безопасностью.

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В конце июля Россия, Украина, Турция и ООН подписали пакет документов, предусматривающий вывоз зерна из украинских портов в Черном море. Утром 29 октября в Севастополе произошел теракт против кораблей Черноморского флота. Российские власти сообщили, что за атакой стоит украинская сторона. По данным Минобороны, теракт готовили под руководством британских специалистов. После запуска дронов Россия объявила о приостановке своего участия в зерновой сделке.