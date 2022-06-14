Белый дом сообщил о планах Байдена баллотироваться на второй срок

Нынешний глава США Джозеф Байден не отказался от планов принять участие в следующих президентских выборах. Такое заявление в эфире телеканала CNN делала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Что я могу сказать — это то, что президент неоднократно говорил, что планирует баллотироваться в 2024 году. <…> Все, что я могу сказать, — президент намерен делать то, что президент планирует делать», — сказала она.

Ранее несколько американских СМИ заявляли, что Байден не пойдет на второй срок по ряду причин. Среди них — возраст и здоровье нынешнего президента, а также текущая ситуация в стране. Жан-Пьер опровергла эти высказывания. Также она отметила, что Байден уделяет особое внимание работе на благо жителей США и улучшение их жизней.

Возраст американского лидера обеспокоил не только журналистов газеты New York Times, которую во время выступления упомянула Жан-Пьер. Представители издания The American Conservative также выказали опасения относительно решения Байдена пойти на второй президентский срок.