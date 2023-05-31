Мир 31 мая 2023, 21:36 Белый дом сообщил, что США невыгодно втягиваться в конфликт на Украине Белый дом: США не стремятся к развязыванию третьей мировой войны Pixabay

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США не стремятся к развязыванию третьей мировой войны, заявил во время брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Трансляцию выступления провели в YouTube-канале официальной резиденции американского президента.

Кирби подчеркнул — возможное втягивание НАТО и США не отвечают интересам Штатов.

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«[Конфликт] <…>, в который будет вовлечен Запад, и НАТО, и США, не только не отвечает интересам нашей национальной безопасности, но в ней также нет ничего хорошего для населения Украины», — заявил представитель Белого дома.

По его словам, эскалация конфликта не принесла бы ничего хорошего ни жителям Европы, ни россиянам. Одной из главных задач президента США Джо Байдена является недопущение развязывания третьей мировой войны, добавил Джон Кирби.

Журналисты поинтересовались у него, кто понесет ответственность за атаку беспилотников на Москву и Подмосковье. Кирби переадресовал вопрос правительству Украины, сообщили «Известия».

В Белом доме рассказали, что Штаты передадут украинским властям очередной пакет военной помощи. В него включат припасы для зенитных ракетных комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS.