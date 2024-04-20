Мир 20 апреля 2024, 13:16 Белый дом согласился вывести военный контингент из Нигера NYT: США выведут из Нигера более тысячи американских военных Panoramic/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Читать 360tv в

Руководство США приняло решение вывести из Нигера американских военных. Об этом заявил журналист New York Times Эрик Шмитт.

«Более тысячи американских военнослужащих покинут Нигер в ближайшие месяцы», — подчеркнул он.

Реклама

Информацию о выводе войск также подтвердило агентство Reuters. По его данным, замглавы Госдепа Курт Кэмпбелл и премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн 19 апреля договорились, что американский контингент покинет африканскую страну.

В прошлом в марте Нигер предупредил, что аннулирует военное сотрудничество с американской стороной, объяснил Шмитт. По словам журналиста, африканское государство планирует разрывать связи с Западом.

«Вместо этого они все чаще сотрудничают с Россией», — добавил Шмитт.

Ранее в Нигер отправились российские инструкторы. Специалисты обучат армию бороться с терроризмом и использовать системы ПВО. Вместе с инструкторами в страну прибыли медики.