Белый дом согласился с позицией Москвы по ядерной войне

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о том, что всем странам мира стоит признать, что в ядерной войне не может быть победителей. Ее слова приводит РБК.

«Я бы сказала, что сами россияне на протяжении какого-то времени, в том числе в прошлом году, ясно давали понять: победить в ядерной войне невозможно. Мы с этим согласны. Каждой стране важно вновь это провозгласить, как и каждому избранному здесь, [в США, ] должностному лицу», — заявила она.

Псаки также подчеркнула, что происходящее на Украине нельзя считать непрямым конфликтом между Россией и НАТО или «опосредованной войной». По словам представителя Белого дома, ни США, ни НАТО не принимают участия в конфликте.

«Это не опосредованная война», — заявила она.

В апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что риск ядерной войны является вполне реальным. Эту опасность, по его словам, нельзя недооценивать. Есть много желающих, которые готовы искусственно раздувать эту угрозу и в январе страны «ядерной пятерки» переподтвердили тезис о недопустимости ядерной войны.

Посол США в России Джон Салливан назвал заявление главы МИД России Сергея Лавров об угрозе атомной войны «ядерным шантажом».