Белый дом счел Россию способной в любой момент атаковать Украину

Россия сейчас может в любой момент совершить нападение на Украину, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ее слова привело РИА «Новости».

«Мы находимся на этапе, где Россия может в любой момент начать атаку на Украину», — сказал Псаки на ежедневном брифинге во вторник.

До этого Псаки заявила, что у США есть данные, которые говорят о том, что Россия якобы готовилась к эвакуации семей дипломатов своей страны из Украины. При этом она добавила, что у властей Штатов нет оценки того, зачем РФ это делала.

МИД РФ опроверг эту информацию. В ведомстве отметили, посольство России в Киеве работает в штатном режиме.

В последнее время страны Запада и Украина выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у украинской границы. Россия неоднократно отвергала такие обвинения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.