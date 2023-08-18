Важное 18 августа 2023, 16:43 Белый дом счел бесполезными атаки Украины на Крым СNN: администрация Байдена сочла украинские атаки на Крым бесполезными РИА «Новости»

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В администрации президента США Джо Байдена считают бесполезными атаки ВСУ на Крым, сообщил CNN. Такие данные телеканал привел, ссылаясь на высокопоставленных чиновников Белого дома.

«Все это немного выбило русских из равновесия, но никаких решительных последствий такие шаги не имеют», — заметил один из источников CNN.

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В минувшую среду, 16 августа, Минобороны России сообщило о пресечении попытки Украины провести террористическую атаку с помощью беспилотника в районе Крыма.

БПЛА самолетного типа обнаружили и уничтожили средства российской ПВО, подчеркнули в ведомстве.

В ночь на 12 августа киевский режим так же пытался атаковать объекты на территории Крыма, задействовав 20 беспилотников. ПВО уничтожили 14 из них, еще шесть дронов подавили средства радиоэлектронной борьбы.

«В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — уточнили в министерстве.