Мир 27 июля 2023, 01:40 Белый дом решил сотрудничать с МУС против России NYT: отрицающие МУС США захотели сотрудничать с ним против России РИА «Новости»

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Американский лидер Джо Байден приказал администрации делиться с Международным уголовным судом (МУС) данными о якобы совершенных российской стороной военных преступлениях на Украине. Об этом сообщило издание The New York Times.

«Принятое Байденом решение отменяет месяцы сопротивления Пентагона, настаивавшего, что подобные действия могут открыть путь для суда к привлечению американских солдат», — заявили авторы статьи.

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Вашингтон не входит в МУС и долгое время отрицал его деятельность в отношении американцев. Журналисты отметили, что указание президента США является непубличным. Американское правительство еще не заявило об изменении в подходе и не сообщило, как будет помогать суду, однако уже уведомило законодателей.

При этом Белый дом оправдывает теракты киевского режима на Крымском мосту. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявил, что своим покровительством киевских радикалов США показали, что сами причастны к терактам, которые совершает украинская сторона.