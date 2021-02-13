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    13 февраля 2021, 01:43

    Белый дом решил добиваться выдачи Ассанжа

    Кирилл Фролов

    После избрания Джо Байдена президентом Белый дом продолжил добиваться экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом The New York Times сообщили в американском Минюсте.

    Белый дом решил добиваться выдачи Ассанжа

    «Мы продолжаем добиваться экстрадиции», — сказал представитель ведомства Марк Раймонди. Министерство также выполняет функции генеральной прокуратуры.

    На этой неделе Минюст направил документы в Лондон, чтобы оспорить судебное решение, по которому Ассанжа не могут выдать в Америку из-за риска суицида.

    Ранее Вашингтон хотел предоставить британскому суду материалы, согласно которым с заключенными в американских тюрьмах обращаются гуманно.

    Представитель организации «Репортеры без границ» заявила о разочаровании из-за того, что администрация Байдена продолжила преследование Ассанжа.

    В Соединенных Штатах активисту, обнародовавшему секретные материалы Госдепартамента, грозит до 175 лет тюремного заключения.

    В январе мексиканские власти предложили предоставить Ассанжу политическое убежище. Сейчас он находится в британской тюрьме.