Белый дом решил добиваться выдачи Ассанжа

После избрания Джо Байдена президентом Белый дом продолжил добиваться экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом The New York Times сообщили в американском Минюсте.

«Мы продолжаем добиваться экстрадиции», — сказал представитель ведомства Марк Раймонди. Министерство также выполняет функции генеральной прокуратуры.

На этой неделе Минюст направил документы в Лондон, чтобы оспорить судебное решение, по которому Ассанжа не могут выдать в Америку из-за риска суицида.

Ранее Вашингтон хотел предоставить британскому суду материалы, согласно которым с заключенными в американских тюрьмах обращаются гуманно.

Представитель организации «Репортеры без границ» заявила о разочаровании из-за того, что администрация Байдена продолжила преследование Ассанжа.

В Соединенных Штатах активисту, обнародовавшему секретные материалы Госдепартамента, грозит до 175 лет тюремного заключения.

В январе мексиканские власти предложили предоставить Ассанжу политическое убежище. Сейчас он находится в британской тюрьме.