Важное 15 марта 2023, 15:50 Белый дом разуверился в возможности найти упавший в Черное море беспилотник Джон Кирби: упавший в Черное море беспилотник не обнаружен

Читать 360tv в

В США не уверены в том, что удастся найти упавший в Черное море американский беспилотник. Об этом заявил в эфире канала СNN представитель Белого дома Джон Кирби.

Представитель Белого дома сообщил, что сейчас страна предпринимает все возможные меры, чтобы найти обломки упавшего в Черное море беспилотника. Однако уже есть сомнения в успехе поисков.

Реклама

«Беспилотник пока не обнаружен, нет уверенности, что его найдут», — заявил он.

Реклама

Вчера в районе Крымского полуострова приборы ВКС засекли полет американского беспилотника в направлении государственной границы России.

Дрон летал при выключенных транспондерах, нарушал границы района временного режима использования воздушного пространства. Режим установили в рамках СВО, и о нем знали все пользователи международного воздушного пространства.

Такие дроны, как правило, ведут разведку, могут перевозить на борту целый арсенал ракет и бомб.