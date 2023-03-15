15 марта 2023, 15:50
Белый дом разуверился в возможности найти упавший в Черное море беспилотник
Джон Кирби: упавший в Черное море беспилотник не обнаружен
В США не уверены в том, что удастся найти упавший в Черное море американский беспилотник. Об этом заявил в эфире канала СNN представитель Белого дома Джон Кирби.
Представитель Белого дома сообщил, что сейчас страна предпринимает все возможные меры, чтобы найти обломки упавшего в Черное море беспилотника. Однако уже есть сомнения в успехе поисков.
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«Беспилотник пока не обнаружен, нет уверенности, что его найдут», — заявил он.
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Вчера в районе Крымского полуострова приборы ВКС засекли полет американского беспилотника в направлении государственной границы России.
Дрон летал при выключенных транспондерах, нарушал границы района временного режима использования воздушного пространства. Режим установили в рамках СВО, и о нем знали все пользователи международного воздушного пространства.
Такие дроны, как правило, ведут разведку, могут перевозить на борту целый арсенал ракет и бомб.
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