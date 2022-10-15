Белый дом разочаровали слова президента Палестины о недоверии к США | 360°

Мир 15 октября 2022, 23:48 Поделиться Telegram

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Viber Белый дом разочаровали слова президента Палестины о недоверии к США Axios: Белый дом разочаровали слова президента Палестины Аббаса о недоверии к США Unsplash

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Белым дом глубоко разочаровало заявление президента Палестины Махмуда Аббаса об утрате доверия к американскому руководству. Об этом написал портал Axios со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США.

«Белый дом „глубоко разочарован“ президентом Палестины Махмудом Аббасом, который заявил президенту России Владимиру Путину, что не доверяет администрации [американского лидера Джо] Байдена», — отметили авторы статьи.

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По их словам, Аббас во время разговора с Путиным подчеркивал, что США не могут стать посредником между Палестинской автономией и Израилем. Как заявил собеседник портала, это высказывание президента вызвало «ярость» в Белом доме. Сотрудники американской администрации сообщили об этом советникам Аббаса.

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Встреча Аббаса и Путина проходила в четверг, 13 октября. Лидеры стран пообщались на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Президент Палестины приветствовал поддержку Россией урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Также он назвал неприемлемой одиночную работу США над мирным процессом на палестино-израильском треке.

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