Мир 15 марта 2024, 14:06 Белый дом рассмотрел худший сценарий приостановки военной помощи Украине WP: США допустили полный крах Украины без одобрения конгрессом пакета помощи U.S. Department of Defense

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Массовую гибель солдат сочли в США самым оптимистичным вариантом развития событий на Украине, если конгресс не одобрит дополнительный пакет помощи. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Высокопоставленные сотрудники Белого дома рассмотрели разные сценарии развития событий, если конгресс не одобрит выделение дополнительной помощи. Собеседники издания заявили, что в лучшем случае Вооруженные силы Украины понесут большие боевые потери, в худшем — российская армия прорвет все ее линии обороны.

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«Без дополнительных мер для Украины со временем это не пойдет на пользу, и это может привести к потенциальному коллапсу. Но вот суть: даже если Украина выстоит, мы на самом деле говорим, что мы собираемся использовать бесчисленное количество жизней, чтобы добиться этого», — сказал высокопоставленный американский чиновник.

Члены конгресса от Республиканской партии анонсировали разработку альтернативного проекта помощи Украине. Они предложат выделить часть денег в виде кредита.