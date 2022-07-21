Белый дом рассказал о состоянии заболевшего COVID-19 Байдена

Президент США Джо Байден, который заразился коронавирусом, чувствует себя отлично. В Белом доме оценили риск тяжелого течения болезни у американского лидера как низкий.

Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Ашиш Джа заявил на брифинге, что лично поинтересовался у Байдена его состоянием.

«Он ответил: „Я чувствую себя отлично“. Сказал, что работал все сегодняшнее утро», — пояснил Джа.

По его словам, Байден не успевал завершить завтрак из-за занятости. И Джа пришлось настоять на том, чтобы президент доел.

Американский лидер, добавил он, полностью вакцинировался от COVID-19. Кроме того, Байдену сделали две бустерные прививки. Шансы на тяжелое течение ковида у главы Белого дома крайне незначительные.

Президенту выписали «крайне действенные противовирусные препараты», что еще больше снизило риск для его здоровья. COVID-19 у Байдена выявили вскоре после того, как он пожаловался на рак из-за плохой экологии в США.