10 ноября 2022, 22:15
Белый дом рассказал о переговорах с Россией по освобождению заключенных
Белый дом: Байден участвует в работе по освобождению осужденных в России американцев
Президент Джо Байден напрямую участвует в работе по освобождению американцев, которых осудили в России. Об этом сказано в заявлении Белого дома.
«Контакты с Москвой ведутся на очень высоком уровне», — говорится в официальном сообщении.
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Президент США также надеется, что Владимир Путин выразит желание «более детально» обсудить с ним обмен заключенными после прошедших в США промежуточных выборов.
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Ранее Белый дом сообщил, что США продолжат добиваться освобождения и возвращения на родину осужденных в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер и Пола Уилана, который получил 16-летний срок за шпионаж. Президент США Джо Байден считает, что спортсменку нужно немедленно освободить.
Мособлсуд оставил без изменений приговор американке Грайнер по делу о контрабанде наркотиков. Спортсменке дали девять лет колонии и миллионный штраф. Защита Бриттни Грайнер заявила о дальнейших попытках пересмотреть этот вердикт.
США
Джо Байден
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