Мир 10 ноября 2022, 22:15 Белый дом рассказал о переговорах с Россией по освобождению заключенных Белый дом: Байден участвует в работе по освобождению осужденных в России американцев РИА «Новости»

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Президент Джо Байден напрямую участвует в работе по освобождению американцев, которых осудили в России. Об этом сказано в заявлении Белого дома.

«Контакты с Москвой ведутся на очень высоком уровне», — говорится в официальном сообщении.

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Президент США также надеется, что Владимир Путин выразит желание «более детально» обсудить с ним обмен заключенными после прошедших в США промежуточных выборов.

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Ранее Белый дом сообщил, что США продолжат добиваться освобождения и возвращения на родину осужденных в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер и Пола Уилана, который получил 16-летний срок за шпионаж. Президент США Джо Байден считает, что спортсменку нужно немедленно освободить.

Мособлсуд оставил без изменений приговор американке Грайнер по делу о контрабанде наркотиков. Спортсменке дали девять лет колонии и миллионный штраф. Защита Бриттни Грайнер заявила о дальнейших попытках пересмотреть этот вердикт.