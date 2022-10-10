Белый дом рассказал, когда Путин станет «законной целью» | 360°

Мир 10 октября 2022, 00:39 Поделиться Telegram

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Viber Белый дом рассказал, когда Путин станет «законной целью» Экс-советник США Болтон: Путин станет «законной целью» в случае ядерного удара по Украине Pixabay.com

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Президент России Владимир Путин станет «законной целью», если решит применить на Украине ядерное оружие. Об этом в интервью CBS News рассказал экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

«Он (Путин — прим. ред.) — центр принятия решений и контроля российской армии. То, что мы называем „законная военная цель“. Я думаю, хотя много других вещей мы можем также сделать, но он должен знать, что он среди списка наших целей на такой случай», — заявил бывший советник по безопасности.

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Такое заявление Болтон сделал в рамках обсуждения перспектив применения ядерного оружия в конфликте на Украине и ответных действиях Соединенных Штатов, если такое случится. Экс-советник заявил, что если Путин решится на применение ядерного оружия, то тем самым подпишет «собственную предсмертную записку».

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Россия использует свой ядерный потенциал, если существование государства будет поставлено под угрозу. Сценарии, при которых теоретически возможно применение ядерного оружия, сводятся к агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, напомнил глава МИД России Сергей Лавров.

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