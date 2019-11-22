Белый дом рассказал, что Трамп хочет рассмотрения импичмента в Сенате

Импичмент президента США Дональда Трампа могут рассмотреть в Сенате. Американский лидер считает, что к процессу там отнесутся с большей справедливостью. В качестве свидетелей он ждет отца и сына Байденов.

С таким заявлением выступил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли. Его слова привело агентство Reuters.

«Президент Трамп надеется, что разбирательство пройдет в Сенате. Очевидно, это единственная палата, где можно рассчитывать на справедливость и должный процесс в соответствии с конституцией», — заметил Гидли.

В Белом доме подчеркнули, что хотят услышать свидетелей, «которые на самом деле были свидетелями и, возможно, принимали участие в коррупционной схеме. По словам Гидли, речь идет о председателе спецкомитета по разведке Палаты представителей Адаме Шиффе, бывшем вице-президенте США Джо Байдене и его сыне Хантере Байдене.

Обратили в администрации Трампа внимание и на тот факт, что на рассмотрении импичмента рассчитывают ознакомиться с показаниями «так называемого осведомителя». Именно он сделал акцент на содержании телефонной беседы Трампа и президента Украины Владимира Зеленского летом 2019 года.

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Судебный процесс над главой американского государства в Сенате состоится, если Палата представителей объявит Трампу импичмент. Для отстранения президента от должности требуются голоса двух третей сенаторов, которые сочтут его виновным в преступлении. Никто из республиканцев, контролирующих большинство в Сенате, до сих пор в поддержку импичмента не высказался.

Процесс был запущен демократами из-за подозрений, что Трамп задержал военную помощь Украине и требовал начать расследование против Джой Байдена, являющегося политическим оппонентом президента, и его сына.