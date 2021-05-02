Белый дом рассекретил принятые Трампом правила нанесения ударов вне боевых зон

Белый дом рассекретил правила нанесения ударов за рубежом вне зон боевых действий, принятые бывшим президентом США Дональдом Трампом. Документ раскрыли в рамках закона о свободе информации.

Раскрытия этих данных ранее через суд добивалась газета The New York Times и Американский союз защиты гражданских свобод. В итоге документ был опубликован на сайте союза.

В правилах за 2017 год указано, что доверие к способности Штатов проводить операции против террористических целей за рубежом зависит от того, чтобы эти действия соответствовали внутреннему и международному праву. Были подотчетны и проводились с минимальными рисками для гражданских лиц.

При этом в документе подчеркивается, что Штаты могут принимать экстраординарные меры при уверенности, что мирное население не пострадает и не погибнет при проведении операций.

В ходе антитеррористических операций приоритетом указывается не их полное уничтожение, а захват для дальнейшего получения информации. Помимо этого в документе расписаны действия спецназа, а также проведение ударов с беспилотных летательных объектов.