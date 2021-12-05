Белый дом раскрыл одну из тем предстоящей беседы Путина и Байдена

Белый дом официально подтвердил, что 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин проведут беседу. Соединенные Штаты также обнародовали некоторые темы, которые лидеры двух стран собираются затронуть во время разговора. Вашингтон больше всего интересует «военная активность» Москвы, которая якобы есть возле украинских границ.

«Президент Джозеф Р. Байден проведет звонок по защищенной линии видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 7 декабря», — говорится в заявлении, распространенном от имени пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Как напомнило «РИА Новости», ранее факт того, что беседа глав двух государств состоится именно 7 декабря, подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Теперь же Псаки добавила, что на повестке разговора на высшем уровне будет не только Украина. Президенты поговорят и о двусторонних отношениях между Россией и США, в том числе о стратегической стабильности. Они обсудят также киберпространство и региональные вопросы.

Москва уже не раз говорила о том, что она не стягивает никакие войска специально к границам Украины. Представители России считают, что такие слухи стали предлогом для передислокации войск НАТО поближе к границам нашей страны. Как добавили в Кремле, у российской стороны нет никаких планов, которые можно назвать агрессивными. Перемещать же войска по своей территории каждая страна имеет право на свое усмотрение.