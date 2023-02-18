Мир 18 февраля 2023, 10:58 Белый дом проведет секретные переговоры с главой МИД Тайваня FT: Белый дом проведет секретные переговоры с главой МИД Тайваня Джозефом Ву в Вашингтоне White House

Читать 360tv в

Администрация американского президента на следующей неделе проведет секретные переговоры с главой МИД Тайваня Джозефом Ву. Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на источник в правительстве.

«Формат встречи сделали закрытым, чтобы не вызывать негативной реакции у китайских властей», — отметили журналисты.

Реклама

Делегация Тайваня прибудет в Вашингтон уже на выходных. Известно, что Ву проведет переговоры с заместителем советника Джо Байдена по национальной безопасности Джоном Файнером. Возможно, в них примет участие представитель Государственного департамента Вени Шерман.

Реклама

Встреча пройдет на фоне обострения между КНР и США из-за китайского метеозонда, который в начале февраля пересек границу Соединенных Штатов. В Пентагоне допускали, что аэростат вел шпионскую деятельность. В Китае утверждали, что воздушный шар выполнял гражданские функции и просто сбился с первоначального курса.