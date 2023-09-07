Мир 07 сентября 2023, 01:58 Белый дом прокомментировал поездку Блинкена в Киев Кирби: США не сообщают РФ о визитах своих должностных лиц на Украину РИА «Новости»

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Администрация США не сообщает России о визитах своих должностных лиц на Украину. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга для журналистов, передал ТАСС.

«Мы не информируем Россию о поездках американских лидеров в Киев к президенту [Украины Владимиру] Зеленскому. Мы, безусловно, не информируем их», — ответил он на вопрос, сообщила ли администрация США о поездке американского госсекретаря Энтони Блинкена в Киев.

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При этом дипломатический источник заявил агентству, что Вашингтон предварительно известил РФ о визите Блинкена на Украину. Также американские власти в феврале сообщили российской стороне о поездке главы Штатов Джо Байдена в Киев за несколько часов до его вылета из страны.

Ранее Блинкен заявил, что американская сторона выделит Украине новый пакет помощи на сумму более одного миллиарда долларов. Помимо этого в Белом доме заявили, что на Украину скоро прибудут танки Abrams.