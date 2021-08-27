Белый дом призвал сплотиться в борьбе с терроризмом после требований отправить Байдена в отставку

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки призвала соотечественников сплотиться в борьбе с терроризмом. Такое заявление она сделала в ответ на требование некоторых представителей Республиканской партии объявить импичмент или отправить в отставку президента США Джо Байдена из-за теракта в Кабуле.

«Сегодня военнослужащие США <…> погибли от рук террористов. Сегодня не время для политики, и мы ожидаем, чтобы каждый американец разделил нашу приверженность тому, чтобы найти этих террористов, где бы они ни были, сразиться с ними и убить их», — сказала Псаки на ежедневном брифинге. Ее процитировал ТАСС.

Ранее высокопоставленные республиканцы, в том числе законодатели, призвали к импичменту или отставке Байдена. По их мнению, именно на нем лежит ответственность за допущение теракта в Кабуле.

В четверг, 26 августа, у здания аэропорта в афганской столице произошло несколько взрывов. Их устроили террористы-смертники. По последней информации, погибли 103 человека, в частности 13 американских военных. Представители движения «Талибан»* осудили произошедшее и пообещали, что виновные понесут наказание.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, если бы он оставался главой Белого дома, то не допустил бы теракта в Кабуле.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории России.