Мир 13 января 2024, 16:51 Белый дом призвал министерства готовиться к возможному шатдауну Bloomberg: Белый дом порекомендовал министерствам подготовиться к шатдауну РИА «Новости»

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Белый дом 12 января предупредил несколько министерств о необходимости подготовиться к возможному шатдауну (приостановке работы правительства из-за отсутствия финансирования). Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Административно-бюджетное управление сказало министерствам приготовить планы того, как они будут действовать <…> если произойдет перебой в государственном финансировании», — говорится в публикации.

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Отмечается также, что шатдаун, если он случится, может затронуть американские министерства сельского хозяйства, жилищного строительства и городского развития, энергетики и транспорта, министерство по делам ветеранов. Тысячи работников могут вынужденно отправиться в бессрочный отпуск или лишиться зарплаты. Работа некоторых госслужб может временно прекратиться полностью.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Конгресс все же достиг соглашения о финансировании правительства, что поможет предотвратить «ненужный шатдаун».