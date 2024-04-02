Мир 02 апреля 2024, 10:40 Белый дом призвал Израиль расследовать гибель сотрудников НКО в Газе США призвали Израиль расследовать обстоятельства гибели членов НКО в Газе РИА «Новости»

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В результате атаки израильских военных по Газе погибли сотрудники международной благотворительной организации «Всемирная центральная кухня», среди которых числились граждане Польши, Австралии и Великобритании. Американское правительство призвало Израиль расследовать обстоятельства произошедшего, сообщило агентство Al Jazeera.

Нападение произошло на территории Газы. На авто с иностранцами в районе Дейр-эль-Балах совершили атаку с использованием беспилотника. Помимо работников организации, также погиб водитель-палестинец.

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Эдриенн Уотсон, представитель совета национальной безопасности США, обратила внимание на необходимость выяснить детали происшествия. Она подчеркнула, что работники гуманитарных учреждений должны находиться под защитой, так как оказывают помощь тем, кто в ней нуждается. Правительство США призвало гарантировать безопасность сотрудников неправительственных организаций.

Армия обороны Израиля объявила о начале расследования.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп призвал Израиль завершить конфликт в секторе Газа. Он заявил, что это «не может больше продолжаться».