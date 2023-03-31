Мир 31 марта 2023, 07:36 Белый дом призвал американцев покинуть Россию Белый дом призвал всех американцев покинуть Россию после ареста журналиста WSJ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Всем гражданам США необходимо покинуть Россию на фоне задержания журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, написало издание «Лента.ру».

«Все американцы должны прислушаться к нашей просьбе не посещать Россию. Проживающие или путешествующие по этой стране граждане США должны немедленно ее покинуть», — заявила она.

Реклама

Также ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что Белый дом не может гарантировать безопасность американцев в России.

Журналиста Гершковича задержали 30 марта в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Депутат из Свердловской области Вячеслав Вегнер уточнял, что в интервью с ним журналист пытался выяснить нюансы работы предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Ранее The Wall Street Journal выпустила заявление, в котором потребовали немедленно освободить Гершковича.