31 марта 2023, 07:36
Белый дом призвал американцев покинуть Россию
Белый дом призвал всех американцев покинуть Россию после ареста журналиста WSJ
Всем гражданам США необходимо покинуть Россию на фоне задержания журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, написало издание «Лента.ру».
«Все американцы должны прислушаться к нашей просьбе не посещать Россию. Проживающие или путешествующие по этой стране граждане США должны немедленно ее покинуть», — заявила она.
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Также ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что Белый дом не может гарантировать безопасность американцев в России.
Журналиста Гершковича задержали 30 марта в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Депутат из Свердловской области Вячеслав Вегнер уточнял, что в интервью с ним журналист пытался выяснить нюансы работы предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Ранее The Wall Street Journal выпустила заявление, в котором потребовали немедленно освободить Гершковича.
США
Россия
Задержание Эвана Гершковича
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