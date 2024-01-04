Мир 04 января 2024, 00:14 Белый дом признал военное преимущество России над Украиной Кирби: военные ресурсы РФ в воздухе и на земле превосходят украинские Unsplash

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Военные ресурсы России в воздухе и на земле являются значительными. США признают преимущество РФ над Украиной по числу военных. Слова координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби привело РИА «Новости».

«Мы знаем, что у него (президента РФ Владимира Путина — прим. ред.) по-прежнему имеются значительные Военно-воздушные силы, значительные наземные механизированные ресурсы», — заявил он во время брифинга.

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США поставили перед украинской армией невыполнимую цель и фактически послали солдат на смерть. То, что было в Афганистане, произойдет и на Украине, выразил уверенность бывший американский полковник Дуглас Макгрегор.

Американские журналисты считают, что Украина уже не вернет территории, которые находятся под контролем России. Этого не произойдет даже несмотря на поддержку Запада, поэтому властям страны пора взглянуть на ситуацию трезво.

Несмотря на сложности США и ЕС с финансированием Украины, американские политики не изменили свой курс на Украине в сторону переговорного процесса. Соединенные Штаты не отказались от планов победить Россию, отметил представитель Госдепа Мэттью Миллер.