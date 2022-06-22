Белый дом признал вину своего посольства в сложностях общения с задержанной в России баскетболисткой

Задержанная в России американская баскетболистка Бриттни Грайнер не смогла дозвониться родным по вине сотрудников посольства США в Москве. Информацию об этом подтвердила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Это была досадная ошибка. Госдепартамент США работает над тем, чтобы устранить ее как можно скорее», — сказала Жан-Пьер во время регулярного брифинга для журналистов. Цитату привел ТАСС.

Так пресс-секретарь Белого дома прокомментировала сообщения о попытках Грайнер дозвониться домой. Баскетболистка 18 июня хотела связаться со своей женой Шерелл в Финиксе. Она 11 раз звонила по номеру, предоставленному американскими дипломатами, но так и не смогла поговорить с супругой.

«Как я понимаю, [этот] телефонный разговор намечен. Не буду говорить о том, когда [он состоится], решать, предавать ли огласке эту информацию, надо супруге Бриттни Грайнер», — подчеркнула Жан-Пьер.

Также она заявила, что ей пока нечего сказать о встрече США Джо Байдена с баскетболисткой. При этом она пообещала, что власти страны сделают все, чтобы вернуть задержанных американцев домой.

Бриттни Гайнер задержали в Шереметьево, когда нашли у нее запрещенное вещество в капсуле для вейпа. Против спортсменки завели уголовное дело и отправили в следственный изолятор.