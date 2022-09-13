США признали мощь российской армии | 360°

Мир 13 сентября 2022, 22:34 Поделиться Telegram

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Viber США признали мощь российской армии Представитель Белого дома Кирби: Россия может обратить мощь армии не только на Украину РИА Новости

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Россия обладает мощной армией, которую при необходимости задействует не только на Украине. В США указали на «чрезвычайно крупный военный потенциал» страны.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил об этом на очередном брифинге.

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«Они столкнулись со многими проблемами <…>, но это все еще очень крупная и мощная армия», — сказал он.

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Кирби подчеркнул, что в распоряжении президента России Владимира Путина «все еще остается чрезвычайно крупный военный потенциал». В Белом доме допустили, что страна использует его не только на Украине, «но и потенциально в других местах».

«Министерство обороны [США в новой Стратегии национальной обороны] охарактеризовало Россию <…> как острую угрозу», — заметил представитель американской администрации.

Подобную формулировку Кирби счел верной и заметил, что у России «все еще есть армия, способная нанести большой ущерб».

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