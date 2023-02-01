Мир 01 февраля 2023, 01:26 Белый дом признал факт проведения исследований в биолабораториях на Украине Кирби: США проводили с Украиной исследования для борьбы с пандемией Unsplash

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США работали с украинскими коллегами над некоторыми исследованиями, касающимися предотвращения пандемии. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на онлайн-брифинге.

По словам Кирби, работу по вопросу предотвращения пандемии уже свернули. Все исследовательские учреждения на территории Украины освободили, а деятельность в них прекратили.

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«Не было оружия, лабораторий по разработке биологического оружия. США не вели военно-биологических разработок на Украине», — уточнил представитель Белого дома.

Ранее Кирби назвал необоснованными и нелепыми заявления России о работе американских биолабораторий на Украине. Он подчеркнул, что американские власти давали свои комментарии по этому поводу много месяцев назад. При этом вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отмечала, что на Украине есть как минимум 50 биолабораторий США.

К такому выводу пришла специальная парламентская комиссия, начавшая работу весной 2022 года. Все американские лаборатории, по данным комиссии, выполняют разные задачи и имеют определенные степени подчинения.