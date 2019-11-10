Белый дом пригрозил Турции санкциями за С-400

Турция может стать очередной страной, против которой Конгресс США одобрит ограничительные меры. Это может произойти, если Анкара не откажется от покупки у Москвы ЗРК С-400.

Президент США Дональд Трамп намерен серьезно поговорить со своим коллегой, президентом партнера США по НАТО Турции Реджепом Тайипом Эрдоганоом о российских зенитно-ракетных комплексах С-400 «Триумф». Турция всерьез настроена приобрести у России и разместить у себя это вооружение. В Вашингтоне это решение Анкары вызывает опасения.

Эрдоган обсудит с Трампом поставки Patriot и F-35 Подробнее

Как заявил помощник главы американского государства по национальной безопасности Роберт О’Брайен, решение Турции о покупке у России ЗРК является как минимум «недопустимым», сообщил ТАСС. Следовательно, Вашингтону придется искать способы убедить Анкару в ее неправоте. Для этого может быть использован проверенный метод — санкции.

Как сообщили в Белом доме, Конгресс США готов одобрить санкции против Турции, если она не избавится от С-400. Анкара на выпад заокеанского партнера пока не отреагировала. Тем временем поставки российских комплексов в Турцию уже завершены, причем досрочно — 1 ноября.