Белый дом пригрозил России санкциями «хуже, чем в 2014 году»

В случае обострения ситуации на Украине, США намерены ввести против России финансовые ограничения, которые окажутся тяжелее, чем в 2014 году. Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации Белого дома в ходе телефонного брифинга. Его слова привели РИА «Новости».

«Когда в 2014 году мы ввели санкции, гораздо менее суровые, чем те, что мы рассматриваем сейчас, ограничения для иностранного капитала на работу в России привели к его рекордному оттоку, обесцениванию валюты до 50%, а Центральный банк был вынужден задействовать 25% своих резервов для защиты рубля», — заявил чиновник.

По его словам, речь идет о единовременном принятии мер, а нынешняя перемена курса рубля отражает «значительность экономических санкций», которые готовы ввести США.

В числе возможных санкций — новый экспортный контроль, касающийся стратегии президента РФ Владимира Путина в среднесрочной перспективе. В Белом доме полагают, что такая мера лишит РФ того, в чем страна нуждается и не может «просто заместить». При этом в администрации США полагают, что влияние на мировой рынок в подобной ситуации окажется минимальным.

«Мы говорим о лишении России продукции, которая является критически важной для ее собственных амбиций по развитию высоких технологий в таких сферах, как оборона, лазеры, сенсоры, судоходство, искусственный интеллект, роботостроение», — сказал представитель администрации.

Он предупредил, что, если поступит ответная реакция, санкционные меры могут усилить. Также в Вашингтоне подчеркнули, что США и Евросоюз, несмотря на возможные различия конкретных решений, преследуют общие цели: «сделать экономику России более хрупкой и стреножить стремление Путина оказывать влияние на мировой арене».

Рубль в последние дни продолжает падение на фоне обострения геополитических рисков. Накануне доллар вырос выше 79 рублей, а евро — выше 89 рублей. Банк России заявил о приостановке операций по покупке валюты на рынке, после чего рубль смог отвоевать порядка 90 копеек, но затем снижение продолжилось. На следующий день российская валюта дорожала в отношении доллара и в большей степени к евро, таким образом корректируя предшествующий обвал.