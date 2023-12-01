Мир 01 декабря 2023, 07:50 Белый дом предупредили об опасных последствиях конфискации российских активов FP: конфискация замороженных активов РФ усложнит борьбу с терроризмом РИА «Новости»

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Запад совершит ошибку, если конфискует замороженные российские активы за рубежом. Это станет опасным прецедентом, приведет к появлению альтернативных финансовых систем за пределами Европы и США, а также усложнит работу спецслужб в борьбе с терроризмом. Старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Агата Демараис заявила об этом в статье Foreign Policy.

«Захват резервов российского Центрального банка имеет экономические, финансовые и геополитические последствия, которые необходимо принять во внимание, чтобы прийти к сбалансированному решению в этой сложной дискуссии», — заявила она.

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Агата Демараис предупредила, что изъятие этих 300 миллиардов долларов не станет санкцией как таковой и не причинит вреда российской экономике прямо сейчас. Однако эта мера спровоцирует финансовую фрагментацию — государства-изгои создадут альтернативные финансовые механизмы, устойчивые к западным санкциям. Это также затруднит западным службам безопасности отслеживание финансовых операций групп, в том числе вовлеченных в терроризм или распространение ядерного оружия.

Еще одним долгосрочным последствием конфискации и передачи замороженных активов России киевскому режиму станет прекращение помощи Украине. По мнению автора статьи, выступающим против продолжения финансирования политикам станет проще продвигать свои взгляды — они смогут сказать, что Киев только что получил огромную сумму. Во-вторых, расходование резервов лишит Украину возможности использовать эти активы в качестве разменной монеты в мирных переговорах.