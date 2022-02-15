Американские власти предложили Украине помощь в расследовании кибератак на сайты государственных структур. Как сообщило Reuters, такое заявление сделал Белый дом.

Центр информационной безопасности Украины до этого заявил о DDoS-атаке, которая была совершена на сайты Министерства обороны, вооруженных сил, а также государственных «Приватбанка» и «Ощадбанка», отметил ТАСС.

Комитет сената США по иностранным делам на прошлой неделе обвинил в «кибератаках» на Украину Россию. Там задумались над введением антироссийских санкций из-за этого. Председатель Сената по международным отношениям Боб Менендес заявил, что, если бы санкции до «вторжения» России были введены, они были бы связаны с российскими кибератаками внутри Украины.

Издание Politico сообщало, что некоторые сенаторы хотят разработать законопроект, который будет включать в себя санкции за кибератаки. Этот пакет должен стать компромиссным решением между выбором республиканцев и демократов, отмечено в материале.

Глава Белого дома Джо Байден высказываться категорично по поводу введения санкций за кибератаки не стал, однако в целом поддержал решительные меры против РФ.

В последние недели страны Запада и Украина активно заявляют о возможном нападении России на Украину. В РФ подобные предположения неоднократно отрицали. Российская сторона заявляла, что не собирается ни на кого нападать.