Белый дом потребует провести голосование по вопросу импичмента

Белый дом направит спикеру палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси письмо с требованием провести голосование по вопросу о процедуре импичмента.

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Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, сообщил ТАСС.

«Мы направим письмо — как всем известно, к нам относятся очень несправедливо, совсем не так, как к кому-либо еще», — заявил глава государства.

Трамп добавил, что юристы решат вопрос, должна ли администрация подчиняться повесткам палаты представителей. По его словам, правозащитники сообщили, что «они никогда не видели ничего настолько нечестного, настолько несправедливого».

«Я являюсь президентом уже почти три года и прохожу через все это уже почти три года, это уже стало практически частью моей повседневной жизни», — посетовал американский президент.

Трамп подчеркнул, что возможное проведение в Китае расследования в отношении экс-вице-президента США Джозефа и его сына Хантера не окажет влияния на заключение торгового соглашения с Пекином.

«Я хочу заключения торгового соглашения с Китаем, но только если оно будет отвечать интересам нашей страны», — добавил президент США.

Он добавил, что его не интересует политика Байдена, а лишь коррупционная составляющая его дела.